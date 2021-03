Cina aiuta Palestina nella vaccinazione della popolazione (Di mercoledì 17 marzo 2021) Cina aiuta la Palestina nella campagna di vacCinazione contro il Covid19 donando un lotto di vaccini. L’ambasciatore Geng Shuang, vice rappresentante permanente della Repubblica popolare cinese presso le Nazioni Unite (ONU), ha confermato venerdì la decisione in una riunione del Consiglio di sicurezza. In quali modi Cina aiuta la Palestina? Non è la prima volta Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 17 marzo 2021)lacampagna di vaczione contro il Covid19 donando un lotto di vaccini. L’ambasciatore Geng Shuang, vice rappresentante permanenteRepubblica popolare cinese presso le Nazioni Unite (ONU), ha confermato venerdì la decisione in una riunione del Consiglio di sicurezza. In quali modila? Non è la prima volta

Advertising

ale_mile77 : @alabarda67 Qualsiasi società, impresa, azienda ha le stesse difficoltà economiche vista la situazione che stiamo a… - TuvoReal : @Marcozanni86 Non vedo la Cina...magari aiuta farsi un idea più precisa.. - informapirata : La 'Trappola di Tucidide' nel confronto tra USA e Cina e il ruolo dell'Europa nell'analisi di @GEliaValori su… - FlashAlert_me : $TNAV [15s. delayed]: Issued Press Release on March 15, 10:25:00: Riassunto: Telenav aiuta la casa automobilistica… - bw_italian : Riassunto: Telenav aiuta la casa automobilistica cinese SAIC ad espandersi in mercati al di fuori della Cina… -