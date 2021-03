Cibi mal conservati | Governo blocchi subito il colpo di spugna

Leggi su improntaunika

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Alice Torri “Dal 26 marzo sarà possibile preparare e distribuire per il consumo alimenti in cattivo stato di conservazione, insudiciati o invasi da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocivi, con additivi chimici non autorizzati, e con residui di pesticidi tossici per l’uomo; così come scomparirà, tra l’altro, il divieto di importare alimenti non conformi alle Improntaunika.it - Alimenta La Salute e Il Benessere.