"Ci riproveremo". Luna Rossa non ce l'ha fatta, la coppa America è di New Zealand (Di mercoledì 17 marzo 2021) Team New Zealand ha ottenuto ad Auckland il settimo punto nella finale contro Luna Rossa e si è aggiudicato la 36/a America’s Cup di vela, bissando il successo conquistato a Bermuda nel 2017 contro gli statunitensi di Oracle. L’equipaggio ‘kiwi’, nella 10/a regata disputata oggi, ha chiuso la serie sul 7-3 a proprio favore. Di 46? sul traguardo il distacco che New Zealand ha inflitto a Luna Rossa, che esce comunque a testa alta dalla finale, ma sconfitta. Dopo una buona partenza, la barca italiana è stata sovrastata dai padroni di casa, che hanno preso in mano il comando delle operazioni e progressivamente hanno fatto aumentare il proprio vantaggio. La 10/a regata ha subito un paio di rinvii e, alla fine, è scattata con mezz’ora di ritardo sulla tabella di marcia. “E’ ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) Team Newha ottenuto ad Auckland il settimo punto nella finale controe si è aggiudicato la 36/a’s Cup di vela, bissando il successo conquistato a Bermuda nel 2017 contro gli statunitensi di Oracle. L’equipaggio ‘kiwi’, nella 10/a regata disputata oggi, ha chiuso la serie sul 7-3 a proprio favore. Di 46? sul traguardo il distacco che Newha inflitto a, che esce comunque a testa alta dalla finale, ma sconfitta. Dopo una buona partenza, la barca italiana è stata sovrastata dai padroni di casa, che hanno preso in mano il comando delle operazioni e progressivamente hanno fatto aumentare il proprio vantaggio. La 10/a regata ha subito un paio di rinvii e, alla fine, è scattata con mezz’ora di ritardo sulla tabella di marcia. “E’ ...

