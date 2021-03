Chiara Ferragni in ansia per il parto: “Stiamo ancora aspettando Baby V” (Foto) (Di mercoledì 17 marzo 2021) Chiara Ferragni è in ansia per il parto, poco fa tra le sue storie Instagram ha voluto rispondere a tutti quelli che continuano a chiederle quanto manca alla nascita di sua figlia (Foto). E’ convinta che Baby V si stia facendo attendere un po’ troppo ma in realtà Chiara Ferragni è a 38 settimane più 2 giorni di gravidanza, manca ancora un po’ alla data del parto. Ha confidato però che era sicura che la piccolina sarebbe nata come Leone in anticipo, che il secondo parto sarebbe stato più o meno come il primo. In molti attendevano la nascita di Baby V durante il festival di Sanremo, anche per questo non aveva accompagnato Fedez nella città dei fiori. Non hanno certo mentito, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 17 marzo 2021)è inper il, poco fa tra le sue storie Instagram ha voluto rispondere a tutti quelli che continuano a chiederle quanto manca alla nascita di sua figlia (). E’ convinta cheV si stia facendo attendere un po’ troppo ma in realtàè a 38 settimane più 2 giorni di gravidanza, mancaun po’ alla data del. Ha confidato però che era sicura che la piccolina sarebbe nata come Leone in anticipo, che il secondosarebbe stato più o meno come il primo. In molti attendevano la nascita diV durante il festival di Sanremo, anche per questo non aveva accompagnato Fedez nella città dei fiori. Non hanno certo mentito, ...

