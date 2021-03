Chiara Ferragni con i capelli corti: è ‘irriconoscibile’, lo scatto fa boom di likes (Di mercoledì 17 marzo 2021) In una delle sue ultime foto su Instagram, Chiara Ferragni si è mostrata al suo pubblico con i capelli corti: mai vista così prima d’ora. È la vera e propria regina indiscussa di Instagram, Chiara Ferragni. Con all’attivo più di 22 milioni e mezzo di followers, l’influencer ed imprenditrice decanta di un successo davvero clamoroso. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 17 marzo 2021) In una delle sue ultime foto su Instagram,si è mostrata al suo pubblico con i: mai vista così prima d’ora. È la vera e propria regina indiscussa di Instagram,. Con all’attivo più di 22 milioni e mezzo di followers, l’influencer ed imprenditrice decanta di un successo davvero clamoroso. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

eugeniabrunori : RT @sparklharry: Italians don’t wanna “METTI UN PÓ DI MUSICA LEGGERA PERCHÈ HO VOGLIA DI NIENTEEE, ANZI LEGGERISSIMAAAA”. Italians want to… - Fefe__02 : RT @lovestanaccount: Stasera avete fatto la stessa figura di ?? di quelle che chiamavate le nuove Chiara Ferragni con CH ma non ve ne rendet… - ora_ed : RT @virginia_W_: è incredibile questa cosa che Chiara Ferragni sta deponendo le sue uova in tutta Italia e per Pasqua si dischiuderà un ese… - Real_pasquale_ : RT @LoredanaBerte: Grazie @Cosmopolitan , grazie @Gioska23 il bellissimo articolo! ?????? @ChiaraFerragni Franca Leosini @Elodiedipa @THERE… - mihairottoilca_ : @Vinc88900 Zio enso aka chiara ferragni -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni "Noi chiusi e le librerie aperte. Negozi di dischi, figli di un dio minore" La cultura musicale è da tempo penalizzata rispetto ad altre forme culturali come i libri a cui è applicata l'aliquota agevolata del 4%, anche se il volume in questione è quello di Chiara Ferragni. ...

Chi è Daniela Martani? Altezza, età, Alitalia, Grande Fratello, Isola dei famosi e fidanzato Da anni è spesso opinionista nei programmi tv di Barbara d'Urso e si è resa protagonista di scontri social durissimi contro Giulia De Lellis , Fedez, Chiara Ferragni e Selvaggia Lucarelli . Le sue ...

Chiara Ferragni, la trentottesima settimana di Baby V. Vanity Fair Italia Fedez l’attacco di panico segreto avuto a Sanremo: il racconto Ho avuto un attacco di panico come non ne avevo da quando ero adolescente", ha confidato il marito di Chiara Ferragni. "Sono stato male, vedevo tutto sfocato, mi mancava il respiro ed ero in panico ...

Chiamiamolo per Nome, il caschetto di Chiara Ferragni a pochi giorni dal parto è (un #tb) perfetto Un giorno è l'uovo di Pasqua firmato Dolci Preziosi, un giorno è la nuova linea di occhiali colorati andati sold out nel giro di poche ore e oggi è il "nuovo" taglio di capelli con caschetto biondo ch ...

La cultura musicale è da tempo penalizzata rispetto ad altre forme culturali come i libri a cui è applicata l'aliquota agevolata del 4%, anche se il volume in questione è quello di. ...Da anni è spesso opinionista nei programmi tv di Barbara d'Urso e si è resa protagonista di scontri social durissimi contro Giulia De Lellis , Fedez,e Selvaggia Lucarelli . Le sue ...Ho avuto un attacco di panico come non ne avevo da quando ero adolescente", ha confidato il marito di Chiara Ferragni. "Sono stato male, vedevo tutto sfocato, mi mancava il respiro ed ero in panico ...Un giorno è l'uovo di Pasqua firmato Dolci Preziosi, un giorno è la nuova linea di occhiali colorati andati sold out nel giro di poche ore e oggi è il "nuovo" taglio di capelli con caschetto biondo ch ...