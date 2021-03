Chiara Ferragni al parco con Leone | ma i fan notano un dettaglio | ' Non è possibile'

(Di mercoledì 17 marzo 2021) alcon, ma i fanun: ' Non è... '. Oggi, l'imprenditrice digitale ha postato sul suo profilo Instagram una tenera gallery di foto che la vedono ritratta con il ...

Advertising

NoAllora : RT @inomniapparatus: Fedez e chiara Ferragni ultimamente postano così tante foto di Leo da neonato che probabilmente quando nascerà la figl… - sonos8na : RT @inomniapparatus: Fedez e chiara Ferragni ultimamente postano così tante foto di Leo da neonato che probabilmente quando nascerà la figl… - d1s4pp01n73d : RT @inomniapparatus: Fedez e chiara Ferragni ultimamente postano così tante foto di Leo da neonato che probabilmente quando nascerà la figl… - braveaslarry : RT @inomniapparatus: Fedez e chiara Ferragni ultimamente postano così tante foto di Leo da neonato che probabilmente quando nascerà la figl… - 14DesiEmis : RT @inomniapparatus: Fedez e chiara Ferragni ultimamente postano così tante foto di Leo da neonato che probabilmente quando nascerà la figl… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

aciclicoMagazine

Ma è l'aspetto diad attrarre l'attenzione dei follower. La moglie di Fedez indossa una giacca nera, felpa blu e leggins che evidenziano il pancione al nono mese. Immediati i commenti ...Non ricevendo risposta chiede ae Fedez di aiutarlo a far conoscere la sua scoperta. Ancora niente. Il 4 Aprile scrive al Governatore dello Stato di New York, prevedendo 130mila ...L’imprenditrice digitale Chiara Ferragni ha fatto impazzire i fan postando su Instagram un nuovo scatto che la ritrae con i capelli corti.Tra i nuovi membri del Cts, appena rinnovato, c’è anche Alberto Gerli, ingegnere padovano, che da un anno studia i numeri della pandemia ...