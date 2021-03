Chiamami per nome si aggiudica il Disco d’Oro (Di mercoledì 17 marzo 2021) Life&People.it “Vivere un sogno porta fortuna”, con queste parole Fedez ha annunciato che “Chiamami per nome” – canzone in gara a Sanremo – è stata certificata Disco d’Oro. A meno di due settimane dalla sua uscita, Chiamami PER nome è Disco d’Oro Il brano classificatosi secondo al 71° edizione del Festival di Sanremo nella categoria Campioni, continua a raccogliere successi e ad occupare i primi posti di tutte le classifiche radiofoniche e streaming. Una canzone che è anche ai primi posti delle classifiche Spotify, Amazon Music, Apple Music e iTunes. Scritto da Francesca Michielin, Federico Lucia, Jacopo D’Amico, Davide Simonetta, Alessandro Mahmoud, Alessandro Raina Chiamami per nome nasce dalla voglia di ... Leggi su lifeandpeople (Di mercoledì 17 marzo 2021) Life&People.it “Vivere un sogno porta fortuna”, con queste parole Fedez ha annunciato che “per” – canzone in gara a Sanremo – è stata certificata. A meno di due settimane dalla sua uscita,PERIl brano classificatosi secondo al 71° edizione del Festival di Sanremo nella categoria Campioni, continua a raccogliere successi e ad occupare i primi posti di tutte le classifiche radiofoniche e streaming. Una canzone che è anche ai primi posti delle classifiche Spotify, Amazon Music, Apple Music e iTunes. Scritto da Francesca Michielin, Federico Lucia, Jacopo D’Amico, Davide Simonetta, Alessandro Mahmoud, Alessandro Rainapernasce dalla voglia di ...

