Chi è Tommaso Zorzi | Biografia | Età | Scherzo Iene | Ex Fidanzato | Isola dei Famosi

Tommaso Zorzi è un influencer e creator originario di Milano, noto al pubblico per essere un volto ricorrente di Riccanza e per aver partecipato a Pechino Express. E' uno dei giovani più ricchi d'Italia ed è stato protagonista del programma Riccanza e Riccanza Deluxe. E' il vincitore del Grande Fratello VIP 5 e opinionista dell'Isola dei Famosi 2021. E' stato vittima di un memorabile Scherzo de Le Iene il 16 marzo 2021. Chi è Tommaso Zorzi Nome: Tommaso Zorzi Segno Zodiacale: Ariete Età: 25 anni Data di nascita: 2 aprile 1995 Luogo di nascita: Milano Professione: Influencer Altezza: 190 cm Peso: 75 kg Tatuaggi: Tommaso è pieno di tatuaggi: la scritta "oil" sul gomito e quella "milk" sul ...

