Chi è Edoardo Ercole, il figlio dell'attrice Serena Grandi? (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ecco chi è Edoardo Ercole, noto soprattutto per essere il figlio della famosa attrice Serena Grandi Edoardo Ercole è noto per essere il figlio della famosa attrice Serena Grandi, nato dalla storia d'amore di quest'ultima con Beppe Ercole. Il figlio dell'attrice è nato il 19 dicembre del 1989 a Milano, non sono moltissime le informazioni che si sanno sul suo conto. Sappiamo però che ha un'agenzia di comunicazione, si occupa dell'immagine di molti personaggi noti del mondo dello spettacolo e della televisione. Sui social posta spesso foto in loro compagnia. Per quanto riguarda la sua vita privata, il ragazzo di recente ha rivelato di avere una sorella segreta ...

