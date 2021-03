Chi è Brando Giorgi? Biografia Attore, Età, Moglie, Ristorante e Mietta (Di mercoledì 17 marzo 2021) Brando Giorgi, il cui vero nome è Lelio Sanità di Toppi, è un Attore ed ex modello italiano di 54 anni originario di Roma. Attore molto apprezzato, soprattutto di fiction e soap opera, è stato negli anni novanta legato per un lungo periodo alla cantante Mietta. Lo abbiamo visto sia al cinema che in televisione, in Don Matteo, Vivere e CentoVetrine. Sarà uno dei concorrenti de L’isola dei famosi 2021, condotto da Ilary Blasi, con inviato speciale Massimiliano Rosolino. Chi è Brando Giorgi ? Nome: Lelio Sanità di Toppi Nome d’arte: Brando Giorgi Segno Zodiacale: gemelli Età: 54 anni Data di nascita: 21 maggio 1966 Luogo di nascita: Roma Professione: Attore ed ex modello Altezza: 187 cm Peso: non ... Leggi su chiecosa (Di mercoledì 17 marzo 2021), il cui vero nome è Lelio Sanità di Toppi, è uned ex modello italiano di 54 anni originario di Roma.molto apprezzato, soprattutto di fiction e soap opera, è stato negli anni novanta legato per un lungo periodo alla cantante. Lo abbiamo visto sia al cinema che in televisione, in Don Matteo, Vivere e CentoVetrine. Sarà uno dei concorrenti de L’isola dei famosi 2021, condotto da Ilary Blasi, con inviato speciale Massimiliano Rosolino. Chi è? Nome: Lelio Sanità di Toppi Nome d’arte:Segno Zodiacale: gemelli Età: 54 anni Data di nascita: 21 maggio 1966 Luogo di nascita: Roma Professione:ed ex modello Altezza: 187 cm Peso: non ...

