Chi condiziona Mario Draghi Senaldi | indiscreto a Palazzo | un grossissimo rischio per il premier

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Oggi, mercoledì 17 marzo, il governo di"compie" un mese. Esattamente un mese fa, il 17 febbraio, infatti ilpronunciò le sue prime parole in Parlamento. E della "ricorrenza" se ne parla a L'aria che tira, il programma in onda su La7 di approfondimento politico. Ospite in studio ecco Pietro, il direttore di Libero, a cui viene chiesto se, effettivamente, ci sia discontinuità trae il suo predecessore, Giuseppe Conte. Qualcosa è cambiato? "Qualcosa c'è - risponde-. Vediamo cheparla italiano e che Di Maio è migliorato molto sull'inglese. Abbiamo capito a cosa serve andare in Parlamento: a imparare l'inglese", premette ironico. "Detto questo - riprende il direttore -, io credo che un po'ci stia ...

Advertising

poliziadistato : Il Cyberbullismo condiziona la vita di chi lo subisce. Ascoltate il consiglio di @Fedez e condividetelo con i vostr… - SRiatti : @Agenzia_Ansa Domanda concreta: ' chi condiziona le decisioni prese da nuovo Comitato? Sempre gli stessi che nomini… - ysmaOtranto : RT @poliziadistato: Il Cyberbullismo condiziona la vita di chi lo subisce. Ascoltate il consiglio di @Fedez e condividetelo con i vostri ra… - _fra_1_ : RT @poliziadistato: Il Cyberbullismo condiziona la vita di chi lo subisce. Ascoltate il consiglio di @Fedez e condividetelo con i vostri ra… - Mariaritaleoni : @conteDartagnan Lo sanno. Ma chi ci condiziona al voto è quello che vuole. -

Ultime Notizie dalla rete : Chi condiziona

LiberoQuotidiano.it

Senza dubbio Cristiano Ronaldo è un giocatore chelo schieramento della propria squadra, ... E sbagliaafferma che Cristiano sia stato acquistato dalla Juventus per vincere la Champions ...Ogni cultura ha una sorta di " stereotipo di bellezza ", che a quanto paremolto anche ...di ciò sono molto gravi per le donne che non rientrano nella ristretta rappresentazione diè una ..."Serve chiarezza sul rientro in classe. Quali sono le condizioni necessarie per la riapertura delle scuole: la vaccinazione di tutto personale è sufficiente oppure bisogna attendere che la regione div ...La rabbia e l'incredulità dell'assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa: "Sono sbalordito e preoccupato che arrivi gente che possa infettarci. Siamo zona bianca grazie al senso di responsabilità ...