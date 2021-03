Chelsea-Atletico Madrid | Ziyech | “Dopo dieci minuti abbiamo preso il controllo”

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 marzo 2021) “fatto bene. Loro non hanno creato molto e possiamo essere contenti della nostra prestazione”. Così l’attaccante del, Hakimla vittoria dei suoi Blues per 2-0 sull’. “i primisiamo riusciti a prendere ilgiocato la nostra partita” ha chiosatoquest’oggi a segno per il momentaneo 1-0. SportFace.