Chelsea-Atletico Madrid | Savic sgomita su Rudiger | Orsato estrae il rosso

pisto_gol : Il Real Madrid con il 3:5:2, il Barcellona con il 3:4:2:1 come l’Atletico Madrid, il Chelsea con il 3:4:1:2 : molte… - CarolRadull : HT Bayern Munich 1-0 Lazio Chelsea 1-0 Atletico Madrid #UCL #RadullLive - GoalItalia : Galeone spiega perché Allegri è ancora senza panchina 'Ha rifiutato PSG, Chelsea, Atletico Madrid ed Arsenal' ? - tortipao : @CalcioDePalma Sig. Vito, buona sera. Nella partita Chelsea _ Atletico Madrid. mi sto divertendo vedendo Joao Feliz… - AleBaroAB : In Spagna accuse pesanti per l'arbitro italiano #Orsato... per alcuni giornalisti arbitraggio contro l'Atletico: ni… -

DIRETTAMADRID (RISULTATO 1 - 0): LA SBLOCCA ZIYECH! Si alza la tensione nel match, viene ammonito Havertz per un fallo in attacco di Havertz, quindi giallo anche per Renan Lodi per un ...L'altra partita, quella tra, ha visto il primo tempo concludersi con lo stesso risultato: 1 a 0. In questo è Ziyech a portare in vantaggio i blues. Bayern Monaco - Lazio 1 - 0 ...Notte di Champions League e quindi notte d’ansia per i tifosi del Chelsea di Thomas Tuchel. I Blues, dopo aver vinto per uno a zero il match di andata, sono ad un passo dalla qualificazione ai quarti ...7 Novanta minuti per confermare o ribaltare il verdetto. Alle 21 Chelsea e Atletico Madrid si affrontano a Stamford Bridge nel ritorno degli ottavi di Champions League: si parte dall’1-0 dell’andata i ...