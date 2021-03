Chelsea-Atletico Madrid | le probabili formazioni del match

Leggi su zon

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Londra spartiacque della stagione di: a Stamford Bridge Simeone prova il tutto per tutto per ribaltare la sconfitta dell’andata Ultimo giorno di ottavi di finale: a Stamford Bridge va in scena la sfida di ritorno tra. Dopo lo 0-1 dell’andata Tuchel ha mezzo piede ai quarti di Champions League. Per ribaltare la rovesciata di Giroud, a Simeone servirà un atteggiamento diverso da quello proposto nel primo round: troppo difensivista per poter sperare di cogliere di sorpresa l’esperto manager tedesco. LediQUI– Tuchel parte con un vantaggio importante ma non ha intenzione ...