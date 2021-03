Chelsea-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per Chelsea-Atletico Madrid: Chelsea (3-4-3): Mendy; Azpilicueta, Zouma, Rudiger; James, Kanté, Kovacic, Alonso; Ziyech, Havertz; Werner. All. Tuchel. Atletico (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Renan Lodi; Llorente, Koke, Saul Niguez, Carrasco; Suarez, Joao Felix. All. Simeone. Foto: Twitter Chelsea L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per(3-4-3): Mendy; Azpilicueta, Zouma, Rudiger; James, Kanté, Kovacic, Alonso; Ziyech, Havertz; Werner. All. Tuchel.(4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Renan Lodi; Llorente, Koke, Saul Niguez, Carrasco; Suarez, Joao Felix. All. Simeone. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

