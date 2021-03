Chelsea-Atletico Madrid | Koke | “Mai stati in partita | una serata dura”

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 marzo 2021) “È una giornata. Adoriamo questa competizione e volevamo passare il turno, ma non eravamo inquesta sera”. Lo ha dichiarato il capitano dell’, dopo la sconfitta per 2-0 contro il. “Loro hanno trovato spazio, poi abbiamo dovuto spingere in avanti e gli abbiamo lasciato tanto campo” ha aggiuntoai microfoni della Uefa. SportFace.