Chelsea-Atletico Madrid in tv in chiaro? Orario, canale e come vederla in diretta streaming (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il Chelsea affronterà l'Atletico Madrid nella sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finali di Champions League 2020/2021. Gli uomini di Simeone vanno a caccia dell'impresa: vincere con almeno due gol di scarto contro il Chelsea vittorioso all'andata al Wanda Metropolitano per 1-0. I Colchoneros, dunque, dovranno sfoderare una prestazione poderosa per avere la meglio degli inglesi che con Tuchel in panchina si sono rigenerati. L'incontro, in programma oggi mercoledì 17 marzo alle ore 21:00, sarà trasmesso su Sky e in streaming su Sky Go, e non avrà una copertura in chiaro. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine.

