Chelsea - Atletico Madrid 2 - 0 | gol e highlights

(Di giovedì 18 marzo 2021) La sintesi della vittoria per 2 - 0 delsull'negli ottavi di finale di Champions League. Gol di Zyech ed Emerson Palmieri. I Blues, che avevano vinto anche all'andata (1 - 0), ...

Commenta per primoMadrid ko in casa deled eliminato dalla Champions League . Il tecnico dei Colchoneros , Diego Simeone , commenta a fine partita: 'Ilè il giusto vincitore, sono stati ...Nell'altro match della giornata, successo delche batte 2 - 0 l'Atlético Madrid e passa il turno, raggiungendo ai quartidi finale gli stessi bavaresi, oltre a Paris Saint - Germain, Liverpool,...Le dichiarazioni di Tuchel dopo Chelsea-Atletico Madrid: "Qualificazione meritata. C'è stato grande impegno, ottima prestazione" ...Champions League Biancocelesti sconfitti 2-1 in Germania ed eliminati agli ottavi di finale. Avanza il Chelsea, che supera 2-0 l'Atletico Madrid. Italia da spettatrice ai quarti La Lazio perde 2-1 col ...