Che fine hanno fatto le Letterine di Passaparola? Ecco chi sono le donne che partecipavano allo show Tv con Gerry Scotti negli anni '90 e 2000 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Le Letterine di Passaparola erano delle vallette del popolare show Tv preserale che andava in onda negli anni Novanta e Duemila. Le ragazze, con poco trucco, sensuali e con un grande sorriso, facevano le vallette lungo le scalinate del pubblico, facendo uno stacchetto e cantando un jingle, Ullalla ullalla ullallallaaa. Il quiz in televisione è andato in onda dal 1998 al 2008. Chi sono le Letterine e cosa fanno oggi? Letterine di Passaparola: l'elenco completo Chi sono le ex Letterine di Passaparola? Caterina Murino, Ilary Blasi, Silvia Toffanin, Morena Salvino, Cristina Cellai, Cosmanna Ardillo, Elisa Triani, Giulia Montanarini, Alessia Fabiani, Benedetta ...

