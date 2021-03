Che Adams, la new entry della nazionale scozzese (Di mercoledì 17 marzo 2021) Negli anni passati ci sono stati tanti giocatori che hanno scelto la Scozia nonostante il loro legame con l’Inghilterra. Abbiamo Scott McTominay, giovane promessa del Manchester United, Matt Ritchie del Newcastle e tanti altri ancora. Tra cui, di recente, uno dei migliori giocatori del Southampton, Che Adams. Il ct scozzese Steve Clark ha infatti scelto lui come nuovo perno della nazionale, viste le sue qualità da incursore e realizzatore. Con la squadra inglese ha disputate 58 partite e segnato 11 goal. Adams ha giocato per l’Inghilterra a livello U20 e in precedenza aveva rifiutato di giocare per la Scozia, prima di cambiare idea. Il 24enne è nato a Leicester ma ha dei nonni scozzesi che gli permettono di essere convocabile. Scott McTominay, la stella ritrovata del Manchester United Cosa ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 17 marzo 2021) Negli anni passati ci sono stati tanti giocatori che hanno scelto la Scozia nonostante il loro legame con l’Inghilterra. Abbiamo Scott McTominay, giovane promessa del Manchester United, Matt Ritchie del Newcastle e tanti altri ancora. Tra cui, di recente, uno dei migliori giocatori del Southampton, Che. Il ctSteve Clark ha infatti scelto lui come nuovo perno, viste le sue qualità da incursore e realizzatore. Con la squadra inglese ha disputate 58 partite e segnato 11 goal.ha giocato per l’Inghilterra a livello U20 e in precedenza aveva rifiutato di giocare per la Scozia, prima di cambiare idea. Il 24enne è nato a Leicester ma ha dei nonni scozzesi che gli permettono di essere convocabile. Scott McTominay, la stella ritrovata del Manchester United Cosa ha ...

