Champions League, ritorno ottavi di finale: non basta Parolo, il Bayern Monaco vince e vola ai quarti. Fuori anche l’Atletico Madrid (Di giovedì 18 marzo 2021) La Lazio è ufficialmente Fuori dalla Champions League.La Lazio fallisce l’appuntamento con il Bayern Monaco e pone così fine alla sua avventura nell'edizione 2020/21 della massima competizione europea. Triplice fischio all'"Allianz Arena", dove il Bayern Monaco dopo il 4-1 dell'andata, si è imposta nuovamente sulla compagine biancoceleste con il risultato di 2-1: inutile il gol di Parolo all'82°. Nonostante l'ottimo approccio alla gara degli uomini di Inzaghi, la formazione tedesca si rende subito pericolosa grazie ad un errore di Correa che fa velo ma regala la sfera a Kimmich, che a sua volta serve Sané a destra: il tiro, pero, finisce Fuori anche se di poco. E' solo al 33° che il Bayern trova il gol ... Leggi su mediagol (Di giovedì 18 marzo 2021) La Lazio è ufficialmentedalla.La Lazio fallisce l’appuntamento con ile pone così fine alla sua avventura nell'edizione 2020/21 della massima competizione europea. Triplice fischio all'"Allianz Arena", dove ildopo il 4-1 dell'andata, si è imposta nuovamente sulla compagine biancoceleste con il risultato di 2-1: inutile il gol diall'82°. Nonostante l'ottimo approccio alla gara degli uomini di Inzaghi, la formazione tedesca si rende subito pericolosa grazie ad un errore di Correa che fa velo ma regala la sfera a Kimmich, che a sua volta serve Sané a destra: il tiro, pero, finiscese di poco. E' solo al 33° che iltrova il gol ...

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Chelsea ai quarti. Ziyech ed Emerson eliminano l'Atletico Il Chelsea raggiunge Liverpool e Manchester City, portando a tre il contingente inglese nei quarti di Champions. Dopo il successo dell'andata al Wanda Metropolitano con rete di Giroud, i Blues hanno dominato la squadra di Simeone a Stamford Bridge, chiudendo sul 2 - 0 con reti di Ziyech al 34' e di ...

Torino - Sassuolo 3 - 2: doppio Zaza e Mandragora la ribaltano, sorpasso al Cagliari Soddisfatto Urbano Cairo , che prima della gara aveva anche commentato la crisi delle italiane in Champions League: "Forse la Serie A è in una fase in cui deve essere un po' ripensata da tanti punti ...

Le squadre qualificate ai quarti di finale di Champions League Sport Fanpage Champions, Bayern-Lazio 2-1: anche i biancocelesti fuori dall'Europa Niente impresa per la squadra di Inzaghi, battuta anche all'Allianz Arena con le reti di Lewandowski e Choupo-Moting. Inutile la rete di Paro ...

Il Chelsea vince 1-0 e passa il turno: eliminato l’Atletico Madrid Il Chelsea di Tuchel batte 1-0 l’Atletico Madrid e raggiunge i quarti di finale di Champions League. I blues passano in vantaggio con la rete decisiva di Zyiech nel primo tempo. Azione che parte da Ka ...

