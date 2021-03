Champions League, le formazioni ufficiali di Bayern Monaco-Lazio (Di mercoledì 17 marzo 2021) La Lazio è l'ultima italiana chiamata a tentare di salvare il tricolore in Champions League, anche se stasera ad Inzaghi servirà un'impresa per ribaltare l' 1-4 dell'andata con i tedeschi. Ecco le formazioni ufficiali di Bayern Monaco - Lazio:LE formazioni DI Bayern Monaco-Laziocaption id="attachment 1108709" align="alignnone" width="3902" Flick, getty/caption Bayern Monaco (4-2-3-1): Nubel; Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sané; LewandowskiLazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Fares; Correa, MuriqiBayern, Lewandowski: “Mio ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 17 marzo 2021) Laè l'ultima italiana chiamata a tentare di salvare il tricolore in, anche se stasera ad Inzaghi servirà un'impresa per ribaltare l' 1-4 dell'andata con i tedeschi. Ecco ledi:LEDIcaption id="attachment 1108709" align="alignnone" width="3902" Flick, getty/caption(4-2-3-1): Nubel; Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sané; Lewandowski(3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Fares; Correa, Muriqi, Lewandowski: “Mio ...

