Champions League, Lazio eliminata dal Bayern. Chelsea ai quarti di finale (Di giovedì 18 marzo 2021) Champions League, i risultati di mercoledì 17 marzo. Lazio eliminata dal Bayern Monaco. Avanti il Chelsea. ROMA – Champions League, il programma e i risultati di mercoledì 17 marzo. La Lazio perde 2-1 in casa del Bayern Monaco e dice addio alla competizione. Eliminato anche l'Atletico Madrid, passa il Chelsea. Champions League, i risultati di mercoledì 17 marzo Di seguito i risultati di Champions League di mercoledì 17 marzo, sfide valide per il ritorno degli ottavi di finale della competizione. Bayern Monaco*-Lazio 2-1 and. 4-1Chelsea*-Atletico Madrid 1-0

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Chelsea ai quarti. Ziyech ed Emerson eliminano l'Atletico Il Chelsea raggiunge Liverpool e Manchester City, portando a tre il contingente inglese nei quarti di Champions. Dopo il successo dell'andata al Wanda Metropolitano con rete di Giroud, i Blues hanno dominato la squadra di Simeone a Stamford Bridge, chiudendo sul 2 - 0 con reti di Ziyech al 34' e di ...

Torino - Sassuolo 3 - 2: doppio Zaza e Mandragora la ribaltano, sorpasso al Cagliari Soddisfatto Urbano Cairo , che prima della gara aveva anche commentato la crisi delle italiane in Champions League: "Forse la Serie A è in una fase in cui deve essere un po' ripensata da tanti punti ...

Le squadre qualificate ai quarti di finale di Champions League Sport Fanpage Champions, Bayern-Lazio 2-1: anche i biancocelesti fuori dall'Europa Niente impresa per la squadra di Inzaghi, battuta anche all'Allianz Arena con le reti di Lewandowski e Choupo-Moting. Inutile la rete di Paro ...

Il Chelsea vince 1-0 e passa il turno: eliminato l’Atletico Madrid Il Chelsea di Tuchel batte 1-0 l’Atletico Madrid e raggiunge i quarti di finale di Champions League. I blues passano in vantaggio con la rete decisiva di Zyiech nel primo tempo. Azione che parte da Ka ...

