Champions League, italiane out agli ottavi: non accadeva dal 2015/16 (Di giovedì 18 marzo 2021) Champions League, record negativo per le italiane: non accadeva dal 2015/16. Ecco la statistica dopo gli ottavi di finale Si sono chiuse le ultime gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L'eliminazione della Lazio segna l'uscita dell'ultima italiana dalla competizione europea dopo Inter (ai gironi), Juve e Atalanta, che hanno lasciato la manifestazione per mano di Porto e Real Madrid. Come riferito da OptaPaolo, era dal 2015/2016 che l'Italia non portava alcuna squadra ai quarti di finale di Champions League.

OptaPaolo : 0 - Per la prima volta dal 2015/16 l'Italia non porta nessuna squadra ai quarti di finale di Champions League. Buio… - pisto_gol : Contro l’Atalanta Karim Benzema ha messo a segno il gol n^14 nelle ultime tre stagioni di Champions League : gli st… - pisto_gol : Nella sua ultima stagione al Real Madrid, annata 2017/18, Cristiano Ronaldo realizzò 15 reti in Champions League. P… - LI_Palembang : Bayern Monaco – Lazio – Muriqi regala il vantaggio ai bavaresi - Fprime86 : RT @tuttosport: #Capello: “In Europa altra velocità. Da noi solo #Chiesa e #Lazzari” ?? -