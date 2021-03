Champions League, il programma di mercoledì 17 marzo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Champions League, il programma e i risultati di mercoledì 17 marzo. Lazio in campo in Germania. ROMA – Champions League, il programma e i risultati di mercoledì 17 marzo. La Lazio in casa del Bayern Monaco. Di seguito il programma di Champions League di mercoledì 17 marzo, sfide valide per il ritorno degli ottavi di finale della competizione. Bayern Monaco-Lazio (ore 21) and. 4-1Chelsea-Atletico Madrid (ore 21 and. 1-0 Champions LeagueChampions League, Bayern Monaco-Lazio: le probabili formazioni Nella Lazio possibile turno di riposo sia per Immobile ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 17 marzo 2021), ile i risultati di17. Lazio in campo in Germania. ROMA –, ile i risultati di17. La Lazio in casa del Bayern Monaco. Di seguito ildidi17, sfide valide per il ritorno degli ottavi di finale della competizione. Bayern Monaco-Lazio (ore 21) and. 4-1Chelsea-Atletico Madrid (ore 21 and. 1-0, Bayern Monaco-Lazio: le probabili formazioni Nella Lazio possibile turno di riposo sia per Immobile ...

