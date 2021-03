Champions League, il Bayern Monaco piega la Lazio e vola ai quarti. Passa anche il Chelsea, Atletico ko (Di mercoledì 17 marzo 2021) La Lazio, come previsto, saluta la Champions League e perde 2-1 all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco di Flick. I bavaresi vanno a segno con Lewandowski su rigore e Choupo Moting nel secondo tempo. Nel finale i biancocelesti segnano il gol della bandiera con Parolo e quantomeno non escono con le ossa sgretolate dalla sfida con la corazzata bavarese. La squadra di Inzaghi regge mezz'ora prima di veder scorrere i titoli di coda. Avanza ai quarti di finale di Champions anche il Chelsea di Tuchel, che dopo la vittoria di misura dell'andata Passa 2-0 al ritorno grazie alle reti di Ziyech ed Emerson.RETI: 32? Lewandowski (R); 73? Choupo-Moting; 81? ParoloBayern Monaco (4-2-3-1): Nubel; ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 17 marzo 2021) La, come previsto, saluta lae perde 2-1 all'Allianz Arena contro ildi Flick. I bavaresi vanno a segno con Lewandowski su rigore e Choupo Moting nel secondo tempo. Nel finale i biancocelesti segnano il gol della bandiera con Parolo e quantomeno non escono con le ossa sgretolate dalla sfida con la corazzata bavarese. La squadra di Inzaghi regge mezz'ora prima di veder scorrere i titoli di coda. Avanza aidi finale diildi Tuchel, che dopo la vittoria di misura dell'andata2-0 al ritorno grazie alle reti di Ziyech ed Emerson.RETI: 32? Lewandowski (R); 73? Choupo-Moting; 81? Parolo(4-2-3-1): Nubel; ...

Advertising

pisto_gol : Contro l’Atalanta Karim Benzema ha messo a segno il gol n^14 nelle ultime tre stagioni di Champions League : gli st… - pisto_gol : Nella sua ultima stagione al Real Madrid, annata 2017/18, Cristiano Ronaldo realizzò 15 reti in Champions League. P… - Gazzetta_it : Italia, notte fonda in Europa. Da undici anni la #ChampionsLeague non è cosa nostra - 7Champions__ : RT @GiGiglio99: Rt se la tua squadra ha vinto almeno una volta la Champions League - romanewseu : Champions League, il Bayern Monaco batte ancora la Lazio: biancocelesti eliminati. Passa il Chelsea #ASRoma #Ucl -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Bayern Monaco - Lazio 2 - 1, il risultato in diretta LIVE BAYERN - LAZIO 2 - 1 LIVE 33' rig. Lewandowski (B), 73' Choupo - Moting (B), 82' Parolo (L) BAYERN MONACO (4 - 2 - 3 - 1): Nubel; Pavard, Boateng (46' Sule), Alaba, Hernandez; Kimmich (71' Javi ...

Bayern - Lazio, doppia tegola per Inzaghi: due cambi forzati per infortunio Piove sul bagnato per la Lazio di Simone Inzaghi, che perde a gara in corso col Bayern Monaco due calciatori La Lazio sta uscendo dalla Champions League per mano del Bayern Monaco campione del mondo, anche se con una partita di ritorno più che dignitosa. La prestazione dei biancocelesti incoraggia Simone Inzaghi, che voleva ...

Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi Sky Sport Ritorno ottavi Champions League: Lazio ko 2-1 a Monaco col Bayern. Nessuna italiana ai quarti Dopo il 4-1 ottenuto all’andata all’Olimpico di Roma i tedeschi siglano nel primo tempo grazie ad un rigore di Lewandoski e con Choupo-Moting nella ripresa Con la sconfitta per 2-1, subita stasera ...

Calciomercato Milan, addio Romagnoli | Super colpo in difesa! Al suo posto, la società meneghina, soprattutto se dovesse qualificarsi in Champions League, potrebbe puntare su un top player francese: le ultime sul calciomercato del Milan di Stefano Pioli Alessio ...

BAYERN - LAZIO 2 - 1 LIVE 33' rig. Lewandowski (B), 73' Choupo - Moting (B), 82' Parolo (L) BAYERN MONACO (4 - 2 - 3 - 1): Nubel; Pavard, Boateng (46' Sule), Alaba, Hernandez; Kimmich (71' Javi ...Piove sul bagnato per la Lazio di Simone Inzaghi, che perde a gara in corso col Bayern Monaco due calciatori La Lazio sta uscendo dallaper mano del Bayern Monaco campione del mondo, anche se con una partita di ritorno più che dignitosa. La prestazione dei biancocelesti incoraggia Simone Inzaghi, che voleva ...Dopo il 4-1 ottenuto all’andata all’Olimpico di Roma i tedeschi siglano nel primo tempo grazie ad un rigore di Lewandoski e con Choupo-Moting nella ripresa Con la sconfitta per 2-1, subita stasera ...Al suo posto, la società meneghina, soprattutto se dovesse qualificarsi in Champions League, potrebbe puntare su un top player francese: le ultime sul calciomercato del Milan di Stefano Pioli Alessio ...