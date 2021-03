Champions League, delusione Atletico Madrid: il Chelsea vola ai quarti di finale, le qualificate [FOTO] (Di giovedì 18 marzo 2021) Non solo il match tra Bayern Monaco e Lazio, si è conclusa anche l’altra sfida degli ottavi di finale di Champions League tra Chelsea e Atletico Madrid. I Blues possono essere considerati una sorpresa e si candidano ad essere una possibile outsider, delusione per la compagine di Simeone che non ha realizzato nemmeno un gol in due partite. Gli spagnoli recriminano per un calcio di rigore, ma nel complesso hanno fatto troppo poco. Il Chelsea passa in vantaggio con un gol di Ziyech che indirizza ancora di più la qualificazione. L’Atletico Madrid non riesce a concretizzare e non riapre la partita, nel finale il club inglese chiude definitivamente i conti con Emerson, 2-0 il risultato ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 18 marzo 2021) Non solo il match tra Bayern Monaco e Lazio, si è conclusa anche l’altra sfida degli ottavi diditra. I Blues possono essere considerati una sorpresa e si candidano ad essere una possibile outsider,per la compagine di Simeone che non ha realizzato nemmeno un gol in due partite. Gli spagnoli recriminano per un calcio di rigore, ma nel complesso hanno fatto troppo poco. Ilpassa in vantaggio con un gol di Ziyech che indirizza ancora di più la qualificazione. L’non riesce a concretizzare e non riapre la partita, nelil club inglese chiude definitivamente i conti con Emerson, 2-0 il risultato ...

Advertising

OptaPaolo : 0 - Per la prima volta dal 2015/16 l'Italia non porta nessuna squadra ai quarti di finale di Champions League. Buio… - pisto_gol : Contro l’Atalanta Karim Benzema ha messo a segno il gol n^14 nelle ultime tre stagioni di Champions League : gli st… - pisto_gol : Nella sua ultima stagione al Real Madrid, annata 2017/18, Cristiano Ronaldo realizzò 15 reti in Champions League. P… - BracamonteW : RT @EnricoTurcato: Ai quarti di finale di Champions League ci sono tutte le prime classificate dei gironi tranne una, il Porto. - flamanc24 : RT @luca5587: Serviva una partita dignitosa, e la #Lazio esce senza drammi. Forse serviva più coraggio, ma il Bayern Monaco è una delle fav… -