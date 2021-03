Champions League | Chelsea-Atletico Madrid | probabili formazioni e diretta tv

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Latorna sul palcoscenico europeo e, tra gli altri stadi, farà tappa anche allo Stamford Bridge di Londra dove i padroni di casa del, guidati da Thomas Tuchel, ospiteranno gli ospiti dell’capitanati in panchina da Diego Simeone. Una gara apertissima a qualsiasi pronostico, anche se gli inglesi partiranno con un grande vantaggio nella sfida di ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea per club: la magnifica rovesciata di Olivier Giroud, convalidata dal Var, ha regalato il primo atto ai Blues nell’1-0 del Wanda Metropolitano. I Colchoneros, in terra anglosassone, dovranno segnare almeno una rete per portare il match in equilibrio: per i capolista della Liga spagnola è un’impresa difficile, ma che possono compiere. Ecco le ultime da ...

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

... con un Milan stanco per gli impegni di Europache ha ceduto al Napoli e con una Juve che ha reagito all'eliminazione dallavincendo a Cagliari. Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 ...... DEA ELIMINATA All' Atalanta non riesce l'impresa, l'esperienza del Real Madrid fa la differenza e con un tris i Blancos accedono ai quarti di finale di. L'Atalanta prova a partire ...In casa Juventus si lavora in sede di calciomercato per capire il futuro dell'attacco con i bianconeri che hanno individuato il dopo Ronaldo ...Troppo Real per l’Atalanta. La squadra di Gasperini saluta la Champions League, eliminata dai Blancos agli ottavi. 3-1 il risultato finale per la squadra di Zidane, dopo l’1-0 dell’andata, permettono ...