Champions League, Bayern-Lazio, i convocati di Inzaghi

Tutto pronto per il ritorno degli ottavi di Champions League che vedranno la Lazio impegnata questa sera, in Germania, contro il Bayern monaco. La squadra di Inzaghi è chiamata all'impresa, quasi impossibile, di rimontare il 4-1 dell'andata contro i campioni di tutto. Per l'occasione l'allenatore biancoceleste recupera Lazzari e Akpa Akpro, tra gli indisponibili figura il solo Luiz Felipe. Con l'organico al completo la Lazio tenterà l'impresa. Di seguito la lista completa dei convocati di Inzaghi in vista della gara di questa sera: Portieri: Alia, Reina, Strakosha Difensori: Acerbi, Hoedt, Musacchio, Patric, Radu Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira Attaccanti: ...

Ultime Notizie dalla rete : Champions League 'Liverpool, i giocatori odiano il nuovo campo di allenamento' LIVERPOOL (Inghilterra) - Non è un'annata semplice per il Liverpool di Jurgen Klopp , 6° in classifica in Premier League (46 punti) a - 6 dalla zona Champions League e adesso pure la grana del campo di allenamento. Infatti i giocatori lo odiano! Vorrebbero tornare nel famoso vecchio sito di Melwood, il problema alla base non è nelle strutture: ma ...

City, Aguero si sfoga: 'I miei compagni non mi passano la palla' MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il Manchester City di Pep Guardiola vola ai quarti di finale di Champions League dopo essersi sbarazzato del Borussia Moenchengladbach agli ottavi con un parziale di 4 - 0 tra andata e ritorno (2 - 0 andata e ritorno). I Citizens hanno monopolizzato anche la ...

Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi Sky Sport The Sun: "I giocatori del Liverpool odiano il centro allenamenti" A complicare di più una stagione già difficile in casa Red è arrivato anche l'ammutinamento dei giocatori verso la super facility costata 50 milioni ...

Le coppe e i vantaggi dell'Inter, Boniek risponde a La Russa Partiamo dall'inizio. Boniek ha espresso la sua opinione sul ' rapporto delle italiane con le coppe europee ' spiegando: " In Italia lavori tutto l’anno per qualificarti alla Champions e subito dopo l ...

