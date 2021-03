Champions League, Atalanta eliminata. Gasperini: “Potevamo fare di più” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Troppo Real per l’Atalanta. La squadra di Gasperini saluta la Champions League, eliminata dai Blancos agli ottavi. 3-1 il risultato finale per la squadra di Zidane, dopo l’1-0 dell’andata, permettono al Real di accedere alla fase successiva della competizione. È amareggiato Gasperini, che dopo aver sciupato la ghiotta occasione di portarsi avanti all’andata, è stato travolto dalla marea bianca. “Rifarei le stesse scelte, purtroppo quei due gol, il primo con l’errore di Sportiello e il rigore, più volendo quello dell’andata, hanno compromesso questa qualificazione, che sarebbe stata difficile comunque – ha detto l’allenatore nerazzurro al termine della gara, ai microfoni di Sky Sport – Queste partite ci lasciano un po’ l’amaro in bocca, poteva andare ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 17 marzo 2021) Troppo Real per l’. La squadra disaluta ladai Blancos agli ottavi. 3-1 il risultato finale per la squadra di Zidane, dopo l’1-0 dell’andata, permettono al Real di accedere alla fase successiva della competizione. È amareggiato, che dopo aver sciupato la ghiotta occasione di portarsi avanti all’andata, è stato travolto dalla marea bianca. “Rii le stesse scelte, purtroppo quei due gol, il primo con l’errore di Sportiello e il rigore, più volendo quello dell’andata, hanno compromesso questa qualificazione, che sarebbe stata difficile comunque – ha detto l’allenatore nerazzurro al termine della gara, ai microfoni di Sky Sport – Queste partite ci lasciano un po’ l’amaro in bocca, poteva andare ...

