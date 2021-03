Certificazione unica 2021: è ora disponibile sul sito Inps. Come richiederla e consultarla (Di mercoledì 17 marzo 2021) E’ disponibile sul sito Inps la Certificazione unica 2021 relativa ai redditi 2020, pronta per essere consultata, scaricata e stampata. Lo comunica l’ente stesso, diffondendo anche le modalità da utilizzare per accedere al servizio e ricordando che giorni fa ha emanato una circolare con tutte le istruzioni e adempimenti in merito. A tal proposito, nella circolare n. 44 Inps specifica quali sono le modalità di rilascio della CU 2021. Oltre alla possibilità di scaricare la CU dal portale dell’Istituto, le persone interessate possono rivolgersi agli sportelli dei patronati e intermediari abilitati oppure fare richiesta di trasmissione via PEC. Di seguito le istruzioni Inps per visualizzare e scaricare o ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 17 marzo 2021) E’sullarelativa ai redditi 2020, pronta per essere consultata, scaricata e stampata. Lo coml’ente stesso, diffondendo anche le modalità da utilizzare per accedere al servizio e ricordando che giorni fa ha emanato una circolare con tutte le istruzioni e adempimenti in merito. A tal propo, nella circolare n. 44specifica quali sono le modalità di rilascio della CU. Oltre alla possibilità di scaricare la CU dal portale dell’Istituto, le persone interessate possono rivolgersi agli sportelli dei patronati e intermediari abilitati oppure fare richiesta di trasmissione via PEC. Di seguito le istruzioniper visualizzare e scaricare o ...

