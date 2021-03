Certificato di malattia: retrodatato solo con visita domiciliare (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il Certificato di malattia è il documento che redige il medico per giustificare la malattia del lavoratore e salvo un caso eccezionale non può essere retrodatato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ildiè il documento che redige il medico per giustificare ladel lavoratore e salvo un caso eccezionale non può essere. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Certificato di malattia: retrodatato solo con visita domiciliare - PotereaiSith : @HuffPostItalia Ha assolutamente ragione. Anche per un solo giorno di malattia è necessario avere un certificato me… - Umbria24 : Ventisette giorni di malattia fotocopiando il certificato: condannato agente della penitenziaria - REGALVMOR : @unfxckwitvble tipo malattia con il certificato medico? perché io so che se non è quello non te la levano ma te la… - ccuppi : Questa notizia non è corretta: per ' malattia covid' (es.anche assenza per quarantena) non c'è la trattenuta e bast… -