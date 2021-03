Cerchi nel grano a Verona e… trovi il vaccino russo Sputnik (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dario Gambarin, con il suo aratro, ha dedicato opere al “sommo poeta” Dante Alighieri, all’ex presidente statunitense Barack Obama, a papa Francesco, all’attivista per l’ambiente Greta Thunberg ma anche al leader cinese Xi Jinping e al dittatore cubano Fidel Castro. Ora il suo “affresco su grano trebbiato” nella pianura veronese dedicato al vaccino russo Sputnik V (su una “tela” da 13.000 metri quadrati) è su tutti gli organi della propaganda di Mosca. A partire dal sito Sputnik e dal profilo Twitter dello stesso siero, @SputnikVaccine, che nelle ultime settimane ha messo nel mirino AstraZeneca, Ema e Italia, come raccontato su Formiche.net. A rilanciarlo anche diversi diplomatici russi. Italian land artist Dario Gambarin makes a 13 000 m2 Sputnik V vaccine flask ... Leggi su formiche (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dario Gambarin, con il suo aratro, ha dedicato opere al “sommo poeta” Dante Alighieri, all’ex presidente statunitense Barack Obama, a papa Francesco, all’attivista per l’ambiente Greta Thunberg ma anche al leader cinese Xi Jinping e al dittatore cubano Fidel Castro. Ora il suo “affresco sutrebbiato” nella pianura veronese dedicato alV (su una “tela” da 13.000 metri quadrati) è su tutti gli organi della propaganda di Mosca. A partire dal sitoe dal profilo Twitter dello stesso siero, @Vaccine, che nelle ultime settimane ha messo nel mirino AstraZeneca, Ema e Italia, come raccontato su Formiche.net. A rilanciarlo anche diversi diplomatici russi. Italian land artist Dario Gambarin makes a 13 000 m2V vaccine flask ...

