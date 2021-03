Centro vaccinazione Covid, consenso della CCIAA di Chieti a uso ex Foro Boario (Di mercoledì 17 marzo 2021) Chieti - Il Comune di Chieti ha ottenuto un primo consenso dalla Camera di Commercio di Chieti Pescara per l'utilizzo, come Centro vaccinale per il Covid 19, della sua struttura di Chieti Scalo. Lo ha reso noto il sindaco del capoluogo teatino, Diego Ferrara. ''Abbiamo ricevuto un primo sì da parte della Camera di Commercio Chieti-Pescara per l'utilizzo dei padiglioni espositivi dell'ex Foro Boario di Chieti Scalo - ha detto Ferrara - Giovedì si riunirà la Giunta camerale da cui dovrebbe arrivare il via libera per l'utilizzo della struttura che, per posizione, accessibilità e servizi, potrà dare una risposta determinante alle esigenze quantitative e ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 17 marzo 2021)- Il Comune diha ottenuto un primodalla Camera di Commercio diPescara per l'utilizzo, comevaccinale per il19,sua struttura diScalo. Lo ha reso noto il sindaco del capoluogo teatino, Diego Ferrara. ''Abbiamo ricevuto un primo sì da parteCamera di Commercio-Pescara per l'utilizzo dei padiglioni espositivi dell'exdiScalo - ha detto Ferrara - Giovedì si riunirà la Giunta camerale da cui dovrebbe arrivare il via libera per l'utilizzostruttura che, per posizione, accessibilità e servizi, potrà dare una risposta determinante alle esigenze quantitative e ...

