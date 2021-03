Ceferin detta le condizioni al virus | non esiste vaccino contro l’Uefa

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 17 marzo 2021) In questi giorni in cui il mondo si volta indietro, rivedendosi innocente un anno fa con la gente chiusa in casa a panificare, rimbomba tipo eco una dichiarazione che rilasciò lo scorso maggio il Presidente delAleksanderal Guardian. Diceva così: «le persone che conosciamo probabilmente moriranno un giorno, ma dobbiamo preoccuparcene oggi? Io non la penso così».non la pensava così all’epoca, e non ha cambiato idea oggi, mentre ci barcameniamo tra contagio, lockdown e vaccini. Il calcio,, non sono mutati. Non esistono varianti di questa visione monodirezionale dell’nza. Appena ieriè tornato a parlare dell’organizzazione dell’Europeo (che lo scorso anno saltò perché la gente non aveva il buon gusto di morire contenta ...