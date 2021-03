Catania, tecnico senza idee e dirigenza confusa che complica il lavoro di Tacopina. L’analisi di un fallimento (Di giovedì 18 marzo 2021) Che disastro, Catania. Un’altra delusione in campionato e stavolta la sconfitta più umiliante del torneo, forse seconda solo al derby col Palermo, contro una squadra modestissima come la Turris che veniva da tre sconfitte consecutive e con la difesa più perforata del Girone C di Serie C. Per i rossazzurri più passano gli anni, più la Serie C appare stregata. Sempre peggio. Ancora una volta in primavera gli etnei sembrano quasi fuori dalla corsa per un piazzamento importante nei playoff. Errori a ripetizione, una gara dopo l’altra. L’illusione e il flop tutto nel giro di 60 giorni. Riaffiora il solito braccino corto, l’unica vera nota positiva è stata la prestazione di Russotto contro la Turris per gli altri è buio pesto. Ci sarà da riflettere, e tanto, sulla ottava sconfitta di questo campionato che si fa sempre più anonimo per gli uomini di Raffaele. Contro la ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 18 marzo 2021) Che disastro,. Un’altra delusione in campionato e stavolta la sconfitta più umiliante del torneo, forse seconda solo al derby col Palermo, contro una squadra modestissima come la Turris che veniva da tre sconfitte consecutive e con la difesa più perforata del Girone C di Serie C. Per i rossazzurri più passano gli anni, più la Serie C appare stregata. Sempre peggio. Ancora una volta in primavera gli etnei sembrano quasi fuori dalla corsa per un piazzamento importante nei playoff. Errori a ripetizione, una gara dopo l’altra. L’illusione e il flop tutto nel giro di 60 giorni. Riaffiora il solito braccino corto, l’unica vera nota positiva è stata la prestazione di Russotto contro la Turris per gli altri è buio pesto. Ci sarà da riflettere, e tanto, sulla ottava sconfitta di questo campionato che si fa sempre più anonimo per gli uomini di Raffaele. Contro la ...

Advertising

ItaSportPress : Catania, tecnico senza idee e dirigenza confusa che complica il lavoro di Tacopina. L'analisi di un fallimento -… - Maxct79 : ???? Il @Catania, dopo la sconfitta contro la #Turris (la terza in 4 gare) pensa all'esonero di #Raffaele. In pole pe… - GranataAndy : @vincenzolarosa_ Eccolo: verso la decisione di esonerare il tecnico Giuseppe Raffaele..Dovrebbe guidare il Catania… - sil_viar0 : RT @GrandCond1: @Ruffino_Lorenzo @PagellaPolitica il CTS diceva che riaprendo avremmo avuto 151mila in rianimazione a giugno 2020. Di che s… - miagmarsuren : RT @GrandCond1: @Ruffino_Lorenzo @PagellaPolitica il CTS diceva che riaprendo avremmo avuto 151mila in rianimazione a giugno 2020. Di che s… -