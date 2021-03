Catania | Raffaele verso l’esonero | si attende l’ufficialità | vicino Francesco Baldini

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Nuovo ribaltone in casa.Si prepara a cambiare guida tecnica il, in vista del rush finale di stagione. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da "GianlucaDiMarzio", infatti, la dirigenza etnea avrebbe deciso di esonerare Giuseppe. Fatale, per il tecnico, la sconfitta maturata questo pomeriggio dai rossazzurri contro la Turris: la seconda consecutiva.Già pronto il nuovo nome per la panchina. Si tratta di, reduce dalle esperienze maturate alla Juventus Primavera e al Trapani. Il, attualmente settimo nel Girone C di Serie C, sarà impegnato domenica alle 12:30 contro l'Avellino. Sfida in cuipotrebbe fare il suo esordio sulla panchina etnea. La fumata bianca, è infatti attesa nelle prossime ore.