Catania | il presunto boss e il “patto elettorale” col candidato di Forza Italia poi passato a Fdi | “Ascolta | siamo con te”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 marzo 2021) “A Mauro gli abbiamo dato la vita, lo vogliamo bene”. Un affetto che sarebbe stato ricambiato con una “disponibilità” praticamente assoluta. A parlare, in un’intercettazione ambientale finita nelle carte dell’inchiesta Sipario della procura diche ieri ha portato a 22 misure cautelari per un totale di 34 indagati, è ildel clan Cappello Orazio Buda. Destinatario del suo affettuoso messaggio il vicebrigadiere della guardia di finanza, Mauro Massari. Entrambi sono finiti in carcere perché ritenuti i protagonisti di un “” tra mafia e politica. Al centro della vicenda le elezioni comunali del 2018 a, tornata in cui il militare, in servizio alla compagnia di Augusta, centrò l’elezione nella sesta circoscrizione con quasi mille voti. ...