Castro | “So perfettamente che sarà difficile | ma il calcio è il mondo delle opportunità”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Luis, tecnico dello Shakhtar Donetsk, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del ritorno di Europa League contro la Roma: “Ogni allenatore, compreso me stesso, può sentire maggiori pressione. Quando ho accettato di diventare l’allenatore ho accettato maggiori responsabilità. Io soche, ma ilè ile noi abbiamo i mezzi per sfruttarle tutte”. Foto: Twitter Shakhtar Donetsk L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il tecnico dello Shakhtar Donetsk Luis Castro ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match valevole per gli ottavi di Europa League contro la Roma ...L'allenatore dello Shakhtar: "Abbiamo tutti i mezzi per sfruttare le nostre opportunità". Il difensore: "No dobbiamo subire gol e farne almeno quattro" ...