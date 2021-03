Cast e personaggi di Rocco Schiavone 4 con Marco Giallini, gli ultimi romanzi di Manzini in due episodi il 17 e 24 marzo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Al via Cast e personaggi di Rocco Schiavone 4: il 17 marzo debutta il primo dei due episodi della nuova stagione, tratta dagli ultimi romanzi di Antonio Manzini. Non aspettiamoci un lieto fino per il burbero vicequestore, trasferito da Roma ad Aosta per comportamento disciplinare. Come ha affermato lo scrittore durante la conferenza stampa di presentazione: “La parola ‘felicità’ non fa parte del vocabolario di Rocco”. Solo due episodi, rispettivamente Rien ne va plus e Ah, l’amore, l’amore, compongono la quarta stagione, ma non per mancanza di idee. Molto semplicemente i romanzi di Antonio Manzini, su cui la fiction con Marco ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021) Al viadi4: il 17debutta il primo dei duedella nuova stagione, tratta daglidi Antonio. Non aspettiamoci un lieto fino per il burbero vicequestore, trasferito da Roma ad Aosta per comportamento disciplinare. Come ha affermato lo scrittore durante la conferenza stampa di presentazione: “La parola ‘felicità’ non fa parte del vocabolario di”. Solo due, rispettivamente Rien ne va plus e Ah, l’amore, l’amore, compongono la quarta stagione, ma non per mancanza di idee. Molto semplicemente idi Antonio, su cui la fiction con...

