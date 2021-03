Caso vaccini, il sindaco di Pollica: “Sono pronto a fare AstraZeneca oggi stesso” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPollica (Sa) – “Sono pronto, oggi stesso, a vaccinarmi con AstraZeneca. In qualità di primo cittadino, ho il dovere di dare l’esempio ai miei concittadini. I dati sulle reazioni avverse fino ad ora rilevati, ci dicono che il vaccino è sicuro. Spero vivamente che tutti i miei colleghi, dopo il parere dell’Agenzia europea del farmaco, decidano di percorrere questa strada”. A lanciare l’invito a tutti i sindaci d’Italia è Stefano Pisani, primo cittadino di Pollica (Salerno), coordinatore regionale Anci Piccoli Comuni e delegato Anci nell’Unità di Crisi Campana per il Covid-19. “Ho sempre nutrito massima fiducia nella scienza, nella medicina e negli Istituti regolatori (come EMA e AIFA) che hanno approvato il vaccino AstraZeneca ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – “, a vaccinarmi con. In qualità di primo cittadino, ho il dovere di dare l’esempio ai miei concittadini. I dati sulle reazioni avverse fino ad ora rilevati, ci dicono che il vaccino è sicuro. Spero vivamente che tutti i miei colleghi, dopo il parere dell’Agenzia europea del farmaco, decidano di percorrere questa strada”. A lanciare l’invito a tutti i sindaci d’Italia è Stefano Pisani, primo cittadino di(Salerno), coordinatore regionale Anci Piccoli Comuni e delegato Anci nell’Unità di Crisi Campana per il Covid-19. “Ho sempre nutrito massima fiducia nella scienza, nella medicina e negli Istituti regolatori (come EMA e AIFA) che hanno approvato il vaccino...

