Caso Eni-Nigeria | assolti Descalzi e Scaroni e anche gli altri imputati Erano accusati di corruzione internazionale

(Di mercoledì 17 marzo 2021) L’amministratore delegato di Eni, Claudio, è stato assolto dal Tribunale di Milano nel processo per(leggi l’articolo) con al centro l’acquisizione dei diritti di esplorazione del blocco petrolifero Opl245 in. Assoltoil suo predecessore, nonché attuale presidente del Milan, Paolo. Insieme alo stesso Tribunale del capoluogo lombardo ha assolto gli, 15 in tutto e società comprese, Eni e Shell. Il processo riguardava la presuntalegata all’acquisizione da parte di Eni e Shell dei diritti di esplorazione del blocco petrolifero Opl 245 in. ...

Ultime Notizie dalla rete : Caso Eni

Anchee Shell, le due compagnie petrolifere imputate in qualità di enti nello stesso processo sono state assolte. 'Finalmente a Claudio Descalzi è stata restituita la sua reputazione ......ma per il coinvolgimento della più grande multinazionale europea (Shell) e di quella italiana ().non temendo i pesci grandi e la cooperazione internazionale penale funziona " in questola ...Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, è stato assolto dal Tribunale di Milano nel processo per corruzione internazionale con al centro l’acquisizione dei diritti di esplorazione del blocco ...È attesa per oggi pomeriggio la sentenza sul processo Eni-Nigeria in merito alla presunta tangente che ... sentenza su quello che la Procura milanese ha definito «il più grande caso di corruzione ...