Casertana imbattuta al ‘San Nicola’ | nel finale i rossoblu sfiorano il colpaccio

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBari- Punto d’oro per laaldi Bari. Gli uomini di mister Guidi tornano a casa con un pari meritato, voluto, difeso senza grossi patemi e con un grande rammarico. Nel complesso, sarebbero stati gli ospiti a meritare ai punti l’intera posta. NelFrattali, pipelet di casa, è stato prodigioso su Rosso, evitando una debacle interna che avrebbe fatto molto rumore. L’undici di casa inizia la gara attaccando e trovando il vantaggio al 25? con una prodezza di destro di D’Ursi dal limite dell’area. Neldella prima frazione (46?) il pari dei campani con un deviazione in scivolata del difensore Carrillo, su assist di Pacilli. Nella ripresa i pugliesi inseriscono di Rolando per D’Ursi, ma la difesa...