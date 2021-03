Casamonica, nuovo processo in vista per il clan che si sente padrone di Roma: rischiano in 26 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Si sentono i padroni di Roma e gli esponenti del clan Casamonica non hanno nessuna remora a dirlo sfacciatamente mentre, intercettati, parlano fra di loro. Dettano legge nella zona est della Capitale, nel quadrante Romanina-Anagnina-Morena. Vivono in orribili villoni con piscine da neo ricchi. E ora per 26 di loro sui quali la Procura di Roma ha chiuso le indagini si profila il processo. L’ennesimo. Le accuse formulate dai pm Romani vanno dall’associazione di stampo mafioso all’estorsione, usura e intestazione fittizia di beni. Proprio lo scorso giugno, nell’ambito dell’inchiesta, condotta dal procuratore di Roma Michele Prestipino e dal pm Edoardo De Santis, la polizia aveva messo le manette a una ventina di persone del clan ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Si sentono i padroni die gli esponenti delnon hanno nessuna remora a dirlo sfacciatamente mentre, intercettati, parlano fra di loro. Dettano legge nella zona est della Capitale, nel quadrantenina-Anagnina-Morena. Vivono in orribili villoni con piscine da neo ricchi. E ora per 26 di loro sui quali la Procura diha chiuso le indagini si profila il. L’ennesimo. Le accuse formulate dai pmni vanno dall’associazione di stampo mafioso all’estorsione, usura e intestazione fittizia di beni. Proprio lo scorso giugno, nell’ambito dell’inchiesta, condotta dal procuratore diMichele Prestipino e dal pm Edoardo De Santis, la polizia aveva messo le manette a una ventina di persone del...

