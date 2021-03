Cartelle esattoriali, nuovo condono in dl Sostegno: cancellati atti fino a 5mila euro (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nel decreto Sostegno ci sarà spazio per una norma che cancella tutte le Cartelle esattoriali fino a 5 mila euro relative al periodo compreso tra il 2000 e il 2015. Una mole di circa 61 milioni di Cartelle che valgono un miliardo, il cui stralcio consentirebbe di abbattere circa il 56% della giacenza del magazzino delle Entrate. Dl Sostegno, stop alle Cartelle fino a 5mila euro Il testo del nuovo provvedimento cancellerà i piccoli debiti degli italiani contratti con lo Stato in quindici anni, tra il 2000 e il 2015. A ribadirlo è il sottosegretario all’Economia, Claudio Durigon, indicando le caratteristiche della norma destinata ad entrare nel dl ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nel decretoci sarà spazio per una norma che cancella tutte lea 5 milarelative al periodo compreso tra il 2000 e il 2015. Una mole di circa 61 milioni diche valgono un miliardo, il cui stralcio consentirebbe di abbattere circa il 56% della giacenza del magazzino delle Entrate. Dl, stop alleIl testo delprovvedimento cancellerà i piccoli debiti degli italiani contrcon lo Stato in quindici anni, tra il 2000 e il 2015. A ribadirlo è il sottosegretario all’Economia, Claudio Durigon, indicando le caratteristiche della norma destinata ad entrare nel dl ...

