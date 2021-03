Carosello Carosone | il film sul musicista napoletano | trama e cast

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Prosegue su Rai uno il filone narrativo sulle vite degli artisti italiani di maggiore spicco. Dopo ilLa bambina che non voleva cantare dedicato a Nada, sarà la volta didedicato alla vita e alla carriera artistica dello straordinario. Ilandrà in onda giovedì 18 marzo su Rai Uno e partirà dall'esibizione del trio al Carnegie Hall di New York per poi raccontare a ritroso la sua storia. Ad interpretare, sarà il giovane attore Eduardo Scarpetta.delsu RenatoIlsi apre con l'esibizione di Renatoe del suo gruppo al ...

Advertising

SerieTvserie : Le foto di Carosello Carosone, il film-tv di Raiuno - tvblogit : Le foto di Carosello Carosone, il film-tv di Raiuno - _funzioniamo : RT @IngegnerCarla: #OffAllieva Domani su @RaiUno va in onda CAROSELLO CAROSONE e nn vedo l'ora di vederlo perché • 'Tu vuo' fa' l'americano… - Napoliflash24 : Carosello Carosone: omaggio TV al mitico musicista - - FraSeraTreMadri : RT @IngegnerCarla: #OffAllieva Domani su @RaiUno va in onda CAROSELLO CAROSONE e nn vedo l'ora di vederlo perché • 'Tu vuo' fa' l'americano… -

Ultime Notizie dalla rete : Carosello Carosone

Ci abbiamo fatto caso alla conferenza stampa per(in onda giovedì 18 marzo su Rai 1, non perdetelo, domani vi diremo perché): i capelli dell'attrice erano quasi neri. Non può dire ...andr in onda il 18 marzo su Rai 1. Il 18 marzo va in onda in prima serata su Rai 1, film dedicato al mito di Renato, a 100 anni dalla sua nascita e a 20 ...C’è grande attesa per la terza serie de L’Amica geniale. Le riprese sono state completate e la messa in onda dovrebbe esserci il prossimo autunno. NapoliToday ne ha parlato con Eduardo Scarpetta che v ...A cent'anni dalla sua nascita, avvenuta il 3 gennaio 1920, e a venti dalla sua morte, Rai1 dedica un film ad una delle figure della canzone napoletana più conosciute nel mondo, ovvero Renato Carosone.