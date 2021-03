Cari Pesci, ecco cosa avete imparato in questo periodo importante (Di mercoledì 17 marzo 2021) Scopriamo in cosa è stato importante il mese dei Pesci con i nativi del segno. Tra pochi giorni, il periodo astrale dei nati sotto il segno zodiacale dei Pesci si concluderà per lasciare il posto ad un nuovo segno zodiacale. In questo periodo, però, i nativi del segno hanno avuto sicuramente modo di confrontarsi con L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 17 marzo 2021) Scopriamo inè statoil mese deicon i nativi del segno. Tra pochi giorni, ilastrale dei nati sotto il segno zodiacale deisi concluderà per lasciare il posto ad un nuovo segno zodiacale. In, però, i nativi del segno hanno avuto sicuramente modo di confrontarsi con L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

2q2q_q : Messaggio rivolto a tutti voi cari amici...anti vaccino...vedete voi se farvi trattare a pesci in faccia da questo - lisameyerildra1 : Non so cosa intendiate per vita ma da dentro l’ospedale sembrate pesci in mare aperto, cercate di non finirci in qu… - Labellapassante : Ascoltavo Branco: per i pesci uomini attenzione agli occhi, per i pesci donne attenzione alle gambe, non uscite. C… - massibisca : @AurelianoStingi La sorveglianza ha funzionato, ma ci sono delle famiglie che piangono i propri cari (sani come pes… - Christi38070255 : @Iperborea_ Ecco ho riconosciuto la sfuriata, noi pesci siamo buoni e cari ma quando scoppiamo meglio entrare in un bunker ?? -