Cara Delevingne svela | «Non è stato facile accettare la mia sessualità | ho pensato al suicidio»

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Cara Delevingne oggi si definisce con orgoglio «pansessuale» ma c’è stato un tempo in cui non riusciva ad accettare la sua sessualità: «Ho pensato al suicidio», ha svelato durante un episodio del podcast Goop con Gwyneth Paltrow. L’attrice e supermodella ha spiegato di essere cresciuta in una «famiglia all’antica»: «Mi ci è voluto un po’ di tempo per capire cosa signicasse essere gay. Non conoscevo nessuno che fosse gay. All’epoca anche se non me ne rendevo conto ero omofoba. L’idea di aver un partner del mio stesso sesso mi faceva ribrezzo. Pensavo: “Dio mio non lo farei mai, è disgustoso».