Captain America: Kevin Feige smentisce il ritorno di Chris Evans (Di mercoledì 17 marzo 2021) Chris Evans non tornerà nel Marvel Cinematic Universe, come confermato da Kevin Feige che ha smentito una nuova apparizione di Captain America. Chris Evans non tornerà a interpretare Captain America: la smentita arriva direttamente da Kevin Feige. Il presidente dei Marvel Studios, durante un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly per promuovere The Falcon and the Winter Soldier, ha infatti commentato l'indiscrezione che era emersa online nel mese di gennaio. Kevin Feige, parlando dell'eventuale ritorno di Chris Evans nel Marvel Cinematic Universe, ha dichiarato: "Ormai raramente rispondo di no a ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 marzo 2021)non tornerà nel Marvel Cinematic Universe, come confermato dache ha smentito una nuova apparizione dinon tornerà a interpretare: la smentita arriva direttamente da. Il presidente dei Marvel Studios, durante un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly per promuovere The Falcon and the Winter Soldier, ha infatti commentato l'indiscrezione che era emersa online nel mese di gennaio., parlando dell'eventualedinel Marvel Cinematic Universe, ha dichiarato: "Ormai raramente rispondo di no a ...

