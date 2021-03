Capitan Tsubasa, la rivelazione del creatore: “Holly e Maradona sono legati” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Oliver Hutton (?zora Tsubasa) è ispirato a Diego Maradona. La rivelazione è dello stesso autore, Yoichi Takahashi, che fu folgorato dal talento del Pibe de Oro durante i Mondiali Under-20 del 79 giocati in Giappone. Il cartone animato che ha fatto sognare una generazione ha sempre ispirato paragoni e parallelismi. A quali calciatori realmente esistenti si è ispirato l’autore per creare i suoi celebri personaggi? Maradona – Holly Hutton. Il migliore di tutti. Tecnicamente non gli manca nulla: dribbling, visione di gioco, gran tiro, fantasia da vero numero 10 a cui abbina comunque valanghe di gol. E poi un amore sconfinato per il calcio, con il pallone come miglior amico. Proprio come Diego. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Oliver Hutton (?zora) è ispirato a Diego. Laè dello stesso autore, Yoichi Takahashi, che fu folgorato dal talento del Pibe de Oro durante i Mondiali Under-20 del 79 giocati in Giappone. Il cartone animato che ha fatto sognare una generazione ha sempre ispirato paragoni e parallelismi. A quali calciatori realmente esistenti si è ispirato l’autore per creare i suoi celebri personaggi?Hutton. Il migliore di tutti. Tecnicamente non gli manca nulla: dribbling, visione di gioco, gran tiro, fantasia da vero numero 10 a cui abbina comunque valanghe di gol. E poi un amore sconfinato per il calcio, con il pallone come miglior amico. Proprio come Diego. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Capitan Tsubasa Capitan Tsubasa, la nuova Grandista di Banpresto: Recensione La linea Grandista di Banpresto si arricchisce di una nuova line up che dopo aver spaziato tra Dragon Ball, Naruto e One Piece arriva ad aprirsi verso una serie animata cult Capitan Tsubasa (conosciuto in italia con il nome di Holly e Benji). La statua di Grandista, completamente in PVC è alta ben 23 cm . La statuetta di Banpresto vede finalmente un prodotto tratto da ...

Holly e Benji accusato di sessismo: l'anime cult finisce in tribunale Dopo i suoi problemi cardiaci Julian Ross , personaggio tratto dal manga 'Capitan Tsubasa', è dunque stato tacciato di un atto tremendamente sessista contro le donne. Il ceffone ai danni della sua ...

Capitan Tsubasa, la rivelazione del creatore: "Holly e Maradona sono legati"

La linea Grandista di Banpresto si arricchisce di una nuova line up che dopo aver spaziato tra Dragon Ball, Naruto e One Piece arriva ad aprirsi verso una serie animata cult Capitan Tsubasa (conosciuto in italia con il nome di Holly e Benji). La statua di Grandista, completamente in PVC è alta ben 23 cm. La statuetta di Banpresto vede finalmente un prodotto tratto da...

Dopo i suoi problemi cardiaci Julian Ross, personaggio tratto dal manga 'Capitan Tsubasa', è dunque stato tacciato di un atto tremendamente sessista contro le donne. Il ceffone ai danni della sua...